Слуцкий объяснил, почему «Спартак» нравится ему больше, чем «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий похвалил московский «Спартак» за обилие российских футболистов в стартовом составе команды.

«Что меня отдельно удивляет и радует в «Спартаке» - что у команды собраны качественные легионеры, но всех их россияне посадили на лавку, за исключением Промеса и Николсона, который временами появляется в стартовом составе. У «Спартака» очень сильная скамейка запасных, поэтому клуб прибавляет по ходу матчей», - сказал специалист в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Также он отметил, что именно этим красно-белые импонируют ему больше питерского «Зенита», в котором ведущую роль играют бразильцы.

Напомним, после 19 туров питерцы возглавляют турнирную таблицы РПЛ, москвичи идут на втором месте, отставая на восемь очков.