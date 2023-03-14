Судья в Боливии добавил к второму тайму футбольного матча еще 43 минуты

Судья Хулио Гутьеррес добавил к основному времени матча шестого тура чемпионата Боливии 43 минуты, сообщают боливийские СМИ.

По данным источника, встреча на стадионе «Пальмафлора» между «Пальмафлором» и «Блумингом» продолжалась 133 минуты, завершившись со счетом 3:2 в пользу хозяев. Победный гол был забит на 128-й минуте матча.

По ходу встречи арбитр назначил два пенальти в ворота «Блуминга», удалил двух игроков гостей. Затем, в конце матча один эпизод потребовал проверки на системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая затянулась на 17 минут. Сильный дождь осложнял работу переговорных устройств судей. Вердикт по эпизоду был оглашен только на 102-й минуте.

Данный матч стал самым продолжительным в истории чемпионата Боливии.