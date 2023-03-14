«Маленький шажочек назад, чтобы потом сделать большой шаг вперед»: Гаранин - о работе в Первой лиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Евгений Гаранин прокомментировал свое возвращение в сибирский клуб.

«Одна из важнейших причин, почему мы пришли, - мы с этой командой хотим попробовать выйти в высшую лигу. Ради РПЛ мы все живем и работаем. Это то, что позволяет развиваться, заставляет отказывать себе в отдыхе, в общении с семьей, чтобы работать и быть наверху. Так что не скажу, что для меня лично это шаг назад. Да, визуально возвращение из Премьер-Лиги в Первую лигу выглядит именно так. Но в этом плане мы надеемся сделать такой маленький шажочек назад, чтобы потом сделать большой шаг вперед», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

После 22 туров «Енисей» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. Красноярцы на пять очков отстают от идущего вторым казанского «Рубина», и на столько очков опережает тульский «Арсенал».

Добавим, что согласно регламенту два первых клуба выходят в РПЛ напрямую. Команды, занявшие третье и четвертое места, играют стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ.