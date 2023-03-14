«О своем будущем знает только Лео». Пике - о продолжении карьеры Месси в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что достоверно о планах Месси знает только он сам.

«О своём будущем знает только Лео. Чемпионат мира был для него исполнением большой мечты, он завоевал трофей, который был ему нужен, чтобы считаться лучшим в истории. Всё, что решает Месси — это его личное дело. Если он по-прежнему мотивирован, то останется в Европе, а «Барселона» может стать частью планом. Или, возможно, уйдет в МЛС», — цитируют Пике испанские СМИ.

Аргентинский футболист перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году, его контракт с чемпионами Франции истекает в конце этого сезона. Сам Месси заявлял, что планирует покинуть «ПСЖ».