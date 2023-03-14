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«Проще было конверт с деньгами отдать». Пике об обвинениях «Барселоны» в подкупе судей

Футболист подчеркнул, что не верит в виновность своей бывшей команды.
14 марта 2023 14:07
автор: Александр Евграфов

Бывший защитник «Барселоны» рассказал, что не верит в виновность своей бывшей команды в подкупе судей.

«Футболисты ничего не знали об этом. Отчеты о судьях нужны были скорее тренерскому штабу, не игрокам. Я не встречался с Негейрой или его сыном. Уверен, что клуб не подкупал судей. Если хотеть этого, то проще отдать конверт с деньгами непосредственно судье, зачем идти к вице-президенту», - цитируют Пике испанские СМИ.

Ранее сообщалось, что руководству «Барселоны» были предъявлены обвинения в подкупе вице-президента судейского комитета страны Энрикеса Негрейры, которому было переведено около 7,3 млн. евро.

Позже в прокуратуре Испании отметили, что в деле о подкупе арбитров не нашлось доказательств.

«Проще было конверт с деньгами отдать». Пике об обвинениях «Барселоны» в подкупе судей
Футболист подчеркнул, что не верит в виновность своей бывшей команды.
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