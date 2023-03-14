ФИФА не будет уменьшать количество команд в группе на чемпионатах мира

Международная федерация футбола вскоре может утвердить новый формат проведения чемпионатов мира, сообщают американские СМИ.

По данным источника, 48 команд-участниц будут разделены на 12 групп по 4 команды. Из них напрямую в 1/16 финала выйдут по две лучшие команды, а оставшиеся 8 путевок заберут лучшие сборные, занявшие третьи места.

Ранее сообщалось, что рассматривался вариант с 16 группами по 3 сборные, но от него решили отказаться.

Турнир в США, Мексике и Канаде в 2026 году продлится 39 дней. За это время состоится 104 игры.

Решение будет принято на заседании совета ФИФА в Руанде и может быть утверждено уже в четверг.