Вратарь «Баварии» Зоммер сдержал слово, послав защитнику де Лигту 700 кг шоколада

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер сдержал обещание отправить грузовик с шоколадом защитнику своей команды Маттейсу де Лигту, который спас «Баварию» от верного гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ», сообщают немецкие СМИ.

Зоммер ошибся в первом тайме, мяч уже летел в пустые ворота, но де Лигт успел выбить его с линии ворот.

В знак благодарности Зоммер отправил в Мюнхен грузовик с 700 кг швейцарского шоколада Kagi. Но подарок не дошел до адресата. За 10 минут до прибытия оказалось, что его нельзя вручить официально.

В качестве выхода из положения шоколад отправили в мюнхенский филиал одной из благотворительных организаций.

«Бавария» победила «ПСЖ» в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующий круг