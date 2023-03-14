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«Фрайбург» продлил контракт с главным тренером клуба Штрайхом

Специалист руководит командой с 2011 года.
«Фрайбург» продлил контракт с главным тренером клуба Штрайхом
14 марта 2023 16:40
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Фрайбург»

Руководство «Фрайбурга» продлило контракт со всем тренерским штабом команды во главе с его руководителем Кристианом Штрайхом, который занимает пост главного тренера с 2011 года, сообщается на сайте клуба.

Вместе с Штрайхом продолжат работу Патрик Байер, являющийся помощником главного тренера с 2009 года (дольше всех в Бундеслиге), Флориан Брунс и Юлиан Шустер.

Штрайх сам является обладателем рекорда Бундеслиги, проведя на тренерском мостике одной команды 347 матчей, а с учетом тех, что он сыграл в качестве игрока «Фрайбурга» - 430 игр.

Детали соглашений не разглашаются.

После 24 туров «Фрайбург» набрал 45 очков и занимает пятое место в чемпионате Германии. Столько же у опережающих его в борьбе за третье место «Лейпцига» и «Униона».

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