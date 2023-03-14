«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Гави

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Гави, чей контракт с каталонским клубом был аннулирован судом в Барселоне, сообщают британские СМИ.

Ранее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать Гави в качестве игрока главной команды, но Ла Лига отменила регистрацию. Суд позже это решение поддержал, а «Барселона» провалила сроки апелляции. Если решение будет принято окончательно и вступит в силу, то в конце этого сезона Гави может стать свободным агентом.

Ранее контракт с «Барселоной» был рассчитан до 2026 года.

По данным источника, в услугах Гави также заинтересован «Манчестер Сити».