Нападающий Хвича Кварацхелия высказался насчет своего успешного старта в составе «Наполи».

Отмечается, что 22-летний форвард был признан лучшим игроком Серии А в феврале.

«Мне просто нравится то, что я делаю. Стараюсь играть сердцем, со страстью, но при это задействую мозг. Это основано на прошлом опыте и регулярных тренировках», – приводит слова Кварацхелии американская пресса.

Напомним, что Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 28 матчей, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.