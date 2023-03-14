Малуда считает, что Маунт не должен покидать «Челси»

Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда поделился мнением о хавбеке команды Мейсоне Маунте.

Отмечается, что контракт 24-летнего футболиста с синими рассчитан до лета 2024 года.

«Мне кажется, что Маунт должен остаться в «Челси». Он выступал за них много лет, играл в сборной. Неудивительно, что у игроков иногда возникают физические трудности. Он стал обладателем Лиги чемпионов в этой команде, выиграл и другие титулы. Такого игрока необходимо сохранить», – приводит слова Малуды зарубежная пресса.

Напомним, что Маунт является воспитанником академии «Челси». Всего за «пенсионеров» он провел 192 матча, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач.