Месси готов перейти в «Аль-Хиляль» при одном условии

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщают испанская пресса.

Отмечается, что к 35-летнему футболисту проявляет интерес «Аль-Хиляль».

По информации источника, отец аргентинского игрока потребовал от саудовского клуба зарплату в размере 600 миллионов евро за сезон. Чемпион мира желает зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Португалец получает 200 миллионов евро в год.

Добавим, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне за парижан он провел 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с французской командой истекает летом 2023 года.