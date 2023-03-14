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Месси готов перейти в «Аль-Хиляль» при одном условии

Аргентинец хочет зарабатывать больше, чем нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
14 марта 2023 18:40
автор: Глеб Шевяков

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщают испанская пресса.

Отмечается, что к 35-летнему футболисту проявляет интерес «Аль-Хиляль».

По информации источника, отец аргентинского игрока потребовал от саудовского клуба зарплату в размере 600 миллионов евро за сезон. Чемпион мира желает зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Португалец получает 200 миллионов евро в год.

Добавим, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне за парижан он провел 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с французской командой истекает летом 2023 года.

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