Промес попал в стартовый состав «Спартака» на матч Кубка России с «Уралом»

Тренерские штабы «Спартака» и «Урала» определились со стартовыми составами на первый полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что очная встреча команд пройдет сегодня, 14 марта, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча – 20:00 мск.

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелёшин.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков, Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев.

Добавим, что ответный матч турнира между «Спартаком» и «Уралом» состоится 5 апреля, в Екатеринбурге.