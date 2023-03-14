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ФИФА объявила об изменении регламента проведения чемпионата мира 2026 года 

На турнире будут сыграны 104 матча.
14 марта 2023 19:20
автор: Глеб Шевяков

Формат чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, официально изменен. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что теперь сборные будут разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой. В плей-офф турнира попадут первые две команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

«Совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку к формату проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 года», – пишет пресс-служба федерации.

Таким образом, грядущее мировое первенство продлится 56 дней, на котором состояться 104 матча. Теперь вместо 32-х национальных команд на мундиале выступят 48 сборных.

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