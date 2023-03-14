«Акрон» обыграл «Локомотив» в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка России Пути Регионов

Матч 1/4 финала Пути Регионов Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом» завершился победой тольяттинцев со счетом 2:1
Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1.
В составе хозяев поля отличился Сергей Макаров на 14-й минуте, «железнодорожники» ответили голом Франсуа Камано на 75-й минуте.
В серии пенальти сильнее оказались футболисты тольяттинского клуба.
Таким образом, «Акрон» проходит в следующий этап Кубка России, а «Локомотив» завершает свое выступление на турнире.
Кубок России
Путь Регионов
1/4 финала
2-й этап
«Акрон» (Тольятти) - «Локомотив» (Москва) - 2:1 (1:0)
Голы: Макаров, 14 - Камано, 75.
Серия пенальти: 7:6
источник: «Советский спорт»