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«Акрон» обыграл «Локомотив» в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка России Пути Регионов

Встреча команда состоялась на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.
14 марта 2023 19:43
автор: Глеб Шевяков

Матч 1/4 финала Пути Регионов Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом» завершился победой тольяттинцев со счетом 2:1

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

В составе хозяев поля отличился Сергей Макаров на 14-й минуте, «железнодорожники» ответили голом Франсуа Камано на 75-й минуте.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты тольяттинского клуба.

Таким образом, «Акрон» проходит в следующий этап Кубка России, а «Локомотив» завершает свое выступление на турнире.

Кубок России

Путь Регионов

1/4 финала

2-й этап

«Акрон» (Тольятти) - «Локомотив» (Москва) - 2:1 (1:0)

Голы: Макаров, 14 - Камано, 75.

Серия пенальти: 7:6

источник: «Советский спорт»
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