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«Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Интера» Дюмфрису 

Ранее за нидерландским футболистом следили «Манчестер Юнайтед» и «Челси». 
14 марта 2023 19:56
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность приобретения защитника «Интера» Дензела Дюмфриса. Об этом сообщает журналист Пито О’Рурка в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт игрока сборной Нидерландов с «нерадзурри» рассчитан до лета 2025 года.

По информации источника, «канониры» рассчитывают подписать 26-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно. Согласно порталу Transfermartk его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Напомним, что Дюмфрис выступает за «Интер» с августа 2021 года. В текущем сезоне за миланский клуб он провел 31 матч, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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