Судья Федотов заявил, что «Локомотив» получит техническое поражение в матче с «Акроном»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов подтвердил информацию о том, что «Локомотив» должен получить техническое поражение в матче 1/4 финала Пути Регионов Кубка России с «Акроном».

Отметим, что очная встреча завершилась победой тольяттинской команды (2:1). Футболисты красно-зеленых уступили сопернику в серии пенальти со счетом 6:7.

«Все верно. «Локомотив» получит техническое поражение — 0:3. Стоит обратить внимание на то, что вина лежит на самом клубе. В команде обязаны отслеживать количество карточек и наличие дисквалификации у своих футболистов», – пишет экс-судья в своих соцсетях.

Добавим, что с первых минут на поле в составе «Локомотива» появился полузащитник Дмитрий Баринов, который согласно правилам турнира должен был пропускать встречу из-за перебора желтых карточек.