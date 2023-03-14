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«Рома» намерена продлить контракт с полузащитником Кристанте до 2027 года

28-летний хавбек выступает за римский клуб с 2018 года.
«Рома» намерена продлить контракт с полузащитником Кристанте до 2027 года
14 марта 2023 20:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: AFLO

«Рома» приняла решение продлить свое сотрудничество с полузащитником Брайном Кристанте до 2027 года. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что нынешнее трудовое соглашение итальянца с «волками» рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Как утверждает источник, по новому договору футболист будет получать три миллиона евро за сезон, не учитывая бонусы.

Напомним, что Кристанте присоединился к «Роме» в июле 2018 года. В текущем сезоне за команду Жозе Моуринью он провел 36 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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