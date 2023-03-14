Голкипер «Акрона» Волков признан лучшим игроком матча с «Локомотивом»

Стал известен лучший футболист матча «Акрон» – «Локомотив» в четвертьфинале Пути Регионов Кубка России. Им оказался вратарь тольяттинцев Сергей Волков.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1

27-летний голкипер отразил один удар в серии пенальти (7:6) и тем самым помог своей команде выйти в полуфинал Пути Регионов Кубка России.

Добавим, что в среду, 15 марта, пройдут две встречи в рамках Пути Регионов. «Зенит» на своем поле примет московское «Динамо», а «Краснодар» сыграет на выезде с «Ахматом».