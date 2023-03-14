Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике команды Кевине де Брюйне.

Отмечается, что бельгийский хавбек выступает за небесно-голубых с 2015 года.

«Этот сезон действительно сложный для многих людей, включая меня. Кевин имеет невероятный талант к результативным передачам. Он может забивать голы и отдавать исключительные пасы, которые не может никто другой. Однако мне кажется, что он способен стать еще лучше, если будет прогрессировать в простых вещах. Не терять мяч и действовать более активно.», – приводит слова Гвардиолы британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Манчестер Сити» де Брюйне провел 34 матча, забил пять голов и отдал 18 результативных передач.