Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Отмечается, что первая очная встреча команд завершилась со счетом 5:2 в пользу сливочных.

«До перерыва на игры сборных у нас остался всего один матч. Очень важное противостояние, в котором мы должны совершить что-то особенное», – приводит слова английского футболиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответный матч 1/8 финала турнира между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в среду, 15 марта, в Мадриде. Начало встречи - 23:00 мск.