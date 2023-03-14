Украина потеряла право на проведение чемпионата мира в 2030 году

Украина была исключена из коллективной заявки Португалии и Испании на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в своих соцсетях.

Отмечается, что ранее появилась информация о том, что Украина может не успеть подготовиться к мундиалю.

Как утверждает источник, таким образом, третьей страной-хозяйкой мирового первенства станет Марокко, которая находится территориально ближе к Испании и Португалии.

Напомним, что совместно на проведение чемпионата мира 2030 года также претендуют Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.