Холанд и Вернер - в стартовых составах «Манчестер Сити» и «Лейпцига» на ответный матч ЛЧ

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» огласили стартовые составы на второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что очная встреча команд пройдет сегодня, 14 марта, в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча – 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Рубен Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Холланд, Грилиш, Родри, де Брейне, Бернарду Силва, Аканджи.

«Лейпциг»: Бласвих, Орбан, Айдара, Форсберг, Вернер, Собослаи, Раум, Лаймер, Гвардиол, Хенрихс, Кампл.

Напомним, что первый матч 1/8 финала турнира завершился вничью (1:1).