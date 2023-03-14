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«Аль-Наср» с Роналду вышел в полуфинал Кубка Саудовской Аравии

38-летний португалец не смог отличиться в этом матче.
14 марта 2023 21:55
автор: Артур Гичунцев

«Аль-Наср» вышел в полуфинал Кубка Саудовской Аравии. Сегодня, 14 марта, команда нанесла поражение футбольному клубу «Абха» (3:1).

В составе победителей по голу забили Сами Аль-Наджеи, Абдулла Аль-Хайбари и Мохаммед Маран.

Отметим, что звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и не отметился голевыми действиями на поле. Он получил желтую карточку и покинул поле на 87-й минуте. Его место занял Андерсон Талиска.

Добавим, что в полуфинале «Аль-Насру» предстоит сыграть с футбольным клубом «Аль-Вехда».

источник: «Советский спорт»
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