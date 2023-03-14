«Порту» – «Интер»: стартовые составы на ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 14 марта, «Порту» примет миланский «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча пройдет на стадионе «Драгау» и начнется в 23.00 мск. Представляем вашему вниманию стартовые составы.
«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Кардосо, Маркано, Зайду, Груич, Урибе, Эуштакиу, Галено, Тареми, Эванилсон.
«Интер»: Онана, Думфрис, Дармиан, Димарко, Ачерби, Бастони, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Лаутаро, Джеко.
Напомним, первый матч «Порту» и «Интера», прошедший в Милане, завершился победой итальянского гранда (1:0).
источник: «Советский спорт»