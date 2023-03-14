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«Бавария» рассчитывает подписать Кейна на правах свободного агента 

Контракт английского форварда с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.
«Бавария» рассчитывает подписать Кейна на правах свободного агента 
14 марта 2023 22:52
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Руководство «Баварии» планирует бесплатно подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что трудовое соглашение 29-летнего игрока со «шпорами» рассчитано до конца сезона-2023/2024.

По информации источника, лондонский клуб не намерен расставаться с форвардом ближайшим летом. Сообщается, что мюнхенцы могут начать переговоры с игроком сборной Англии в январе 2024 года, чтобы заполучить его в качестве свободного агента.

Напомним, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Всего за лондонцев он провел 424 матча, забил 270 голов и отдал 63 результативные передачи.

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