«Бавария» рассчитывает подписать Кейна на правах свободного агента 

Руководство «Баварии» планирует бесплатно подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что трудовое соглашение 29-летнего игрока со «шпорами» рассчитано до конца сезона-2023/2024.

По информации источника, лондонский клуб не намерен расставаться с форвардом ближайшим летом. Сообщается, что мюнхенцы могут начать переговоры с игроком сборной Англии в январе 2024 года, чтобы заполучить его в качестве свободного агента.

Напомним, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Всего за лондонцев он провел 424 матча, забил 270 голов и отдал 63 результативные передачи.