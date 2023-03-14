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Фабиньо считает, что «Ливерпуль» сохраняет шансы пройти «Реал» в Лиге чемпионов 

По мнению бразильца, мерсисайдцам может помочь опыт в двухматчевом противостоянии с «Барселоной» в 2019 году. 
Фабиньо считает, что «Ливерпуль» сохраняет шансы пройти «Реал» в Лиге чемпионов 
14 марта 2023 23:13
автор: Глеб Шевяков
автор фото: AFLO

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался насчет предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Отмечается, что первая встреча команд завершилась со счетом 5:2 в пользу мадридцев.

«Нам необходимо сохранять хладнокровие. Нам уже нечего терять, однако мы имеем неплохой опыт и способны переломить исход противостояния. В 2019-м году нам удалось это совершить во втором матче с «Барселоной». Вся команда осознает, что мы можем снова победить», – приводит слова Фабиньо пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет завтра, 15 марта, в Мадриде. Начало встречи 23:00 мск.

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