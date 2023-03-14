Рэмзи был выбран новом капитаном сборной Уэльса 

Полузащитник «Ниццы» Аарон Ремзи стал новым капитаном сборной Уэльса.

Отмечается, что ранее капитанскую повязку национальной команды носил Гарет Бейл, однако форвард завершил свою профессиональную карьеру в январе 2023 года.

«Аарон был вице-капитаном при Бэйле, потому после ухода Гарета, он стал капитаном сборной», – приводит слова главного тренера национальной команды Уэльса Роба Пейджа британская пресса.

Напомним, что Рэмзи дебютировал за сборную Уэльса в ноябре 2008 года. Всего за национальную команду он провел 78 матчей, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.