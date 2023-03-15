«Манчестер Сити» дома разгромил «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, Холанд забил пять голов

Дмитрий Булыкин: Если подтвердят техническое поражение, это будет ошибка

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что «железнодорожникам» грозит техническое поражение в матче Кубка России с «Акроном» из-за появления на поле Дмитрия Баринова.