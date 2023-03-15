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«Манчестер Сити» дома разгромил «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, Холанд забил пять голов

Английский клуб прошел в следующую стадию турнира.
15 марта 2023 00:51
автор: Сергей Иванов

Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле крупно обыграли «Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий хозяев Эрлинг Холанд, отличившийся пятью забитым мячами. По голу у «горожан» забили Илкай Гюндоган и Кевин Де Брейне.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в четвертьфинал турнира. Первая игра между командами завершилась вничью – 1:1.

Следующий соперник «Манчестер Сити» станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Манчестер Сити» (Англия) – «Лейпциг» (Германия) – 7:0 (3:0)

Голы: Холанд, 22, 24, 45+2, 54, 57. Гюндоган, 49. Де Брейне, 90+2

Первый матч: 1:1

источник: «Советский спорт»
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