«Манчестер Сити» дома разгромил «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, Холанд забил пять голов

Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле крупно обыграли «Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий хозяев Эрлинг Холанд, отличившийся пятью забитым мячами. По голу у «горожан» забили Илкай Гюндоган и Кевин Де Брейне.
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в четвертьфинал турнира. Первая игра между командами завершилась вничью – 1:1.
Следующий соперник «Манчестер Сити» станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
«Манчестер Сити» (Англия) – «Лейпциг» (Германия) – 7:0 (3:0)
Голы: Холанд, 22, 24, 45+2, 54, 57. Гюндоган, 49. Де Брейне, 90+2
Первый матч: 1:1
источник: «Советский спорт»