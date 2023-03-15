Дмитрий Булыкин: Если подтвердят техническое поражение, это будет ошибка

«Вообще начальник команды определяет, кто может играть, а кто не может. Тренерский штаб должен знать, сами футболисты должны знать о дисквалификации, но подобные вещи происходили и раньше. В 2009-м году у «Зенита» на поле вышло больше легионеров, и «Реал» выпускал Дениса Черышева в Кубке Испании.

Такое случается, но потом со всем этим разбираются. Учитывая, что эта игра была важной, чтобы подсластить горечь этого сезона болельщикам и хорошо выступить в Кубке, то этого может не получится, если нарушение регламента подтвердится.

Если все то, о чем пишут журналисты, подтвердит РФС и назначит техническое поражение со счетом 0:3, то это будет явная ошибка клуба, который плохо отнесся к подготовке в матче», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, что по итогам матча в следующий раунд Пути регионов прошел «Акрон», который переиграл «Локомотив» в серии пенальти (7:6).