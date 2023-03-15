«Интер» сыграл вничью с «Порту» в ответном матче и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Интер» завершился вничью 0:0.

В прошедшей встрече португальская команда оказалась сильнее соперника во владении мячом (66 на 34) и общему количеству ударов по воротам (19-11). Отметим, что на 97-й минуте защитник хозяев Пепе был удален с поля.

По итогам двух игр «Интер» вышел в четвертьфинал турнира. В первом матче подопечные Симоне Индзаги минимально обыграл «драконов» – 1:0.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Порту» (Португалия) – «Интер» (Италия) – 0:0

Удаление: Пепе, 90+7.

Первый матч: 0:1