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«Интер» сыграл вничью с «Порту» в ответном матче и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Команды не забили друг другу голов в прошедшей встрече.
15 марта 2023 01:00
автор: Сергей Иванов

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Интер» завершился вничью 0:0.

В прошедшей встрече португальская команда оказалась сильнее соперника во владении мячом (66 на 34) и общему количеству ударов по воротам (19-11). Отметим, что на 97-й минуте защитник хозяев Пепе был удален с поля.

По итогам двух игр «Интер» вышел в четвертьфинал турнира. В первом матче подопечные Симоне Индзаги минимально обыграл «драконов» – 1:0.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Порту» (Португалия) – «Интер» (Италия) – 0:0

Удаление: Пепе, 90+7.

Первый матч: 0:1

источник: «Советский спорт»
«Интер» сыграл вничью с «Порту» в ответном матче и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Команды не забили друг другу голов в прошедшей встрече.
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