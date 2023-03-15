Холанд стал третьим футболистом, забившим пять голов в одном матче Лиги чемпионов

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил пента-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0).

22-летний нападающий стал третьим футболистом в истории турнира, забившим пять мячей в одном матче. Ранее это удавалось Лионелю Месси, когда он играл за «Барселону» в матче против «Байера» и бывшему игроку «Шахтера» Луису Адриано, огорчившему БАТЭ.

Добавим, что «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив «Лейпциг» с общим счетом 8:1.