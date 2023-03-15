Александр Самедов: Оформил Fan ID. Плохо, что на стадионах мало болельщиков
Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о сокращении количества болельщиков на стадионах после введения Fan ID на всех аренах клубов РПЛ.
15 марта 2023 11:24
«Да, оформил Fan ID за совсем немногое время. То, что мало болельщиков на стадионах — это, конечно, плохо, но в Воронеже у нас их достаточно», — сказал Самедов Sport24.
Карасеву доверили матч ЦСКА - «Зенит», Кукуян рассудит «Оренбург» и «Спартак»
Названы имена арбитров и инспекторов 20-го тура РПЛ.
15.03.2023 11:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Александр Самедов: Оформил Fan ID. Плохо, что на стадионах мало болельщиков
Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о сокращении количества болельщиков на стадионах после введения Fan ID на всех аренах клубов РПЛ.
15.03.2023 11:24
Футбол
Холанд стал третьим футболистом, забившим пять голов в одном матче Лиги чемпионов
Нападающий «Манчестер Сити» оформил пента-трик в игре против «Лейпцига».
15.03.2023 08:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Интер» сыграл вничью с «Порту» в ответном матче и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Команды не забили друг другу голов в прошедшей встрече.
15.03.2023 01:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Манчестер Сити» дома разгромил «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, Холанд забил пять голов
Английский клуб прошел в следующую стадию турнира.
15.03.2023 00:51
Футбол
автор: Сергей Иванов
Дмитрий Булыкин: Если подтвердят техническое поражение, это будет ошибка
Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что «железнодорожникам» грозит техническое поражение в матче Кубка России с «Акроном» из-за появления на поле Дмитрия Баринова.
15.03.2023 00:12
Футбол
«ПСЖ» приостановил переговоры с Месси о продлении контракта
Парижский клуб опасается не соответствовать финансовому фейр-плей.
14.03.2023 23:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рэмзи был выбран новом капитаном сборной Уэльса
Прошлый лидер национальной команды Гарет Бейл завершил выступление на профессиональном уровне.
14.03.2023 23:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Фабиньо считает, что «Ливерпуль» сохраняет шансы пройти «Реал» в Лиге чемпионов
По мнению бразильца, мерсисайдцам может помочь опыт в двухматчевом противостоянии с «Барселоной» в 2019 году.
14.03.2023 23:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бавария» рассчитывает подписать Кейна на правах свободного агента
Контракт английского форварда с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.