Карасеву доверили матч ЦСКА - «Зенит», Кукуян рассудит «Оренбург» и «Спартак»

Александр Самедов: Оформил Fan ID. Плохо, что на стадионах мало болельщиков

Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о сокращении количества болельщиков на стадионах после введения Fan ID на всех аренах клубов РПЛ.