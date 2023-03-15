Карасеву доверили матч ЦСКА - «Зенит», Кукуян рассудит «Оренбург» и «Спартак»

РФС назвал судей и инспекторов, назначенных на матчи 20-го тура РПЛ.
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Валерий Данченко, Владислав Назаров; VAR – Алексей Сухой; инспектор – Андрей Бутенко.
«Урал» – «Динамо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты – Максим Ковалев, Алексей Воронцов; VAR – Игорь Панин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Факел» – «Сочи»: судья – Артем Любимов, ассистенты – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; VAR – Иван Сиденков; инспектор – Сергей Зуев.
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; VAR – Василий Казарцев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Химки» – «Ростов»: судья – Владимир Москалев, ассистенты – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко;; VAR – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гвардис.
«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; VAR – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Колобаев.
«Пари НН» – «Торпедо»: судья – Евгений Турбин, ассистенты – Арам Петросян, Хамид Талаев; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Александр Гончар.
ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Лунев, Роман Усачев; VAR – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Мацюра.
Добавим, что матчи 20-го тура РПЛ пройдут 18 и 19 марта.