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Александр Гришин: Игра сборной России — это интересная пища для размышлений для профессионалов

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможное участии национальной команды России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
15 марта 2023 12:19

«Если нет международных игр, то сборная все равно должна существовать. Все люди должны видеть, что сборная жива: она развивается, в ней появляются новые имена. Тренеру нужно проверять сборников — чем больше, тем лучше, чтобы сборная была готова, если Россию через какое-то время выпустят в Европу. Сейчас нужно привлекать более молодых ребят, чтобы думать о будущем, потому что я думаю, что нас в ближайшее время никуда не пустят. Сборная должна существовать, и этот турнир — этап подготовки к дальнейшей жизни.

Любая игра сборной — это интересная пища для размышлений для профессионалов. Все игры — для людей, которые любят сборную. Думаю, что все болельщики будут смотреть. Я смотрел и предыдущие товарищеские игры, поэтому если будет время и возможность, то я, конечно, буду смотреть этот турнир», — сказал Гришин «Чемпионату».

Александр Гришин: Игра сборной России — это интересная пища для размышлений для профессионалов
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможное участии национальной команды России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
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