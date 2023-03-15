«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются голкипером дортмундской «Боруссии»

Вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщают зарубежные СМИ, 25-летний голкипер дортмундской «Боруссии» привлек внимание «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Отмечается, что обе команды видят в Кобеле первого номера на ближайшие несколько лет.

Напомним, что Грегор перешел в «Боруссию» из «Штутгарта» летом 2021 года. В текущем сезоне он пропустил 22 гола в 25 матчах. В 12 встречах швейцарец отыграл на ноль.

Контракт голкипера с немецким клубом действует до конца июня 2026 года.