ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

УЕФА планирует разрешить одновременно выступать в Лиге чемпионов клубам с одним владельцем

Также будет проанализирован вариант с сохранением текущего регламента.
15 марта 2023 14:20
автор: Александр Поволоцкий

УЕФА готов пересмотреть свои правила в отношении запрета на выступление в розыгрыше Лиге чемпионов для клубов, которые принадлежат одному владельцу.

Как сообщают заурубежные СМИ, изменения могут сказаться на возможную смену владельцев в «Манчестер Юнайтед». Британский миллиардер Джим Рэтклифф намерен купить английский клуб. Предприниматель уже владеет французской «Ниццей».

«Окончательного решения пока нет. С одной стороны, если вы являетесь владельцем двух клубов, и они играют в одном турнире, вы действительно можете сказать одному клубу проиграть, потому что хотите победы другого. Но так ли легко сказать это тренеру и футболистам» — заявил глава УЕФА Александр Чеферин.

Отметим, что компания Рэтклиффа также является владельцем «Лозанны», велокоманды Ineos Grenadiers, а также спонсором сборной Новой Зеландии по регби и имеет 30%-ю долю в гоночной команде «Мерседес».

источник: «Советский спорт»
УЕФА одобрил участие сборной России в турнире Центрально‑Азиатской ассоциации
Жеребьевка чемпионата намечена на май.
15.03.2023 14:38
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
УЕФА планирует разрешить одновременно выступать в Лиге чемпионов клубам с одним владельцем
Также будет проанализирован вариант с сохранением текущего регламента.
15.03.2023 14:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются голкипером дортмундской «Боруссии»
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро
15.03.2023 13:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Суд в Амстердаме возобновил расследование уголовного дела в отношении Промеса
На данный момент футболист является лучшим бомбардиром РПЛ текущего сезона.
15.03.2023 13:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Александр Гришин: Игра сборной России — это интересная пища для размышлений для профессионалов
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможное участии национальной команды России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
15.03.2023 12:19
Футбол
Йорди Рейна: Болельщики злятся, что мы проиграли много игр
Перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна прокомментировал низкую посещаемость на матче.
15.03.2023 11:51
Футбол
Карасеву доверили матч ЦСКА - «Зенит», Кукуян рассудит «Оренбург» и «Спартак»
Названы имена арбитров и инспекторов 20-го тура РПЛ.
15.03.2023 11:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Александр Самедов: Оформил Fan ID. Плохо, что на стадионах мало болельщиков
Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о сокращении количества болельщиков на стадионах после введения Fan ID на всех аренах клубов РПЛ.
15.03.2023 11:24
Футбол
Холанд стал третьим футболистом, забившим пять голов в одном матче Лиги чемпионов
Нападающий «Манчестер Сити» оформил пента-трик в игре против «Лейпцига».
15.03.2023 08:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Интер» сыграл вничью с «Порту» в ответном матче и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Команды не забили друг другу голов в прошедшей встрече.
15.03.2023 01:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика