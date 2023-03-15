УЕФА планирует разрешить одновременно выступать в Лиге чемпионов клубам с одним владельцем

УЕФА готов пересмотреть свои правила в отношении запрета на выступление в розыгрыше Лиге чемпионов для клубов, которые принадлежат одному владельцу.

Как сообщают заурубежные СМИ, изменения могут сказаться на возможную смену владельцев в «Манчестер Юнайтед». Британский миллиардер Джим Рэтклифф намерен купить английский клуб. Предприниматель уже владеет французской «Ниццей».

«Окончательного решения пока нет. С одной стороны, если вы являетесь владельцем двух клубов, и они играют в одном турнире, вы действительно можете сказать одному клубу проиграть, потому что хотите победы другого. Но так ли легко сказать это тренеру и футболистам» — заявил глава УЕФА Александр Чеферин.

Отметим, что компания Рэтклиффа также является владельцем «Лозанны», велокоманды Ineos Grenadiers, а также спонсором сборной Новой Зеландии по регби и имеет 30%-ю долю в гоночной команде «Мерседес».