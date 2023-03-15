ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сперцян выйдет в стартовом составе «Краснодар» на гостевой матч Кубка России с «Ахматом»

Дерби южных команд в Грозном начнется в 15:00 по московскому времени.
15 марта 2023 14:53
автор: Александр Поволоцкий

Тренеры «Ахмата» и «Краснодара» определились с составами команд на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Отметим, что встречу обслужит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым.

«Ахмат»: Шелия, Нижич, Шатара, Тодорович, Харин, Швец, Тимофеев, Диванович, Олейников, Бериша, Ильин.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Литвинов, Волков, Сперцян, Баньяц, Кривцов, Мозес, Олусегун, Ахметов.

Напомним, что грозненский клуб в матче первого этапа обыграл «Уфу» (2:1). «Краснодар» вылетел из Пути РПЛ, уступив по сумме двух матчей ЦСКА (1:3).

источник: «Советский спорт»
Стало известно, кто может возглавить «Реал» в случае увольнения Анчелотти
Контракт с итальянским специалистом рассчитан до июня 2024 года
15.03.2023 15:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сперцян выйдет в стартовом составе «Краснодар» на гостевой матч Кубка России с «Ахматом»
Дерби южных команд в Грозном начнется в 15:00 по московскому времени.
15.03.2023 14:53
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
УЕФА одобрил участие сборной России в турнире Центрально‑Азиатской ассоциации
Жеребьевка чемпионата намечена на май.
15.03.2023 14:38
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
УЕФА планирует разрешить одновременно выступать в Лиге чемпионов клубам с одним владельцем
Также будет проанализирован вариант с сохранением текущего регламента.
15.03.2023 14:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются голкипером дортмундской «Боруссии»
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро
15.03.2023 13:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Суд в Амстердаме возобновил расследование уголовного дела в отношении Промеса
На данный момент футболист является лучшим бомбардиром РПЛ текущего сезона.
15.03.2023 13:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Александр Гришин: Игра сборной России — это интересная пища для размышлений для профессионалов
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможное участии национальной команды России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
15.03.2023 12:19
Футбол
Йорди Рейна: Болельщики злятся, что мы проиграли много игр
Перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна прокомментировал низкую посещаемость на матче.
15.03.2023 11:51
Футбол
Карасеву доверили матч ЦСКА - «Зенит», Кукуян рассудит «Оренбург» и «Спартак»
Названы имена арбитров и инспекторов 20-го тура РПЛ.
15.03.2023 11:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика