Сперцян выйдет в стартовом составе «Краснодар» на гостевой матч Кубка России с «Ахматом»

Тренеры «Ахмата» и «Краснодара» определились с составами команд на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Отметим, что встречу обслужит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым.

«Ахмат»: Шелия, Нижич, Шатара, Тодорович, Харин, Швец, Тимофеев, Диванович, Олейников, Бериша, Ильин.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Литвинов, Волков, Сперцян, Баньяц, Кривцов, Мозес, Олусегун, Ахметов.

Напомним, что грозненский клуб в матче первого этапа обыграл «Уфу» (2:1). «Краснодар» вылетел из Пути РПЛ, уступив по сумме двух матчей ЦСКА (1:3).