Стало известно, кто может возглавить «Реал» в случае увольнения Анчелотти

Руководство мадридского «Реала» составило список специалистов, которые могут возглавить испанскую команду.

Как сообщают зарубежные СМИ, сменить Карло Анчелотти могут Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Хаби Алонсо или Рауль.

Отмечается, что экс-наставник »Челси» занимается изучением испанского языка.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Анчелотти может лишиться своего поста по окончании сезона, если не выиграет трофей. У специалиста имеется конфликт с некоторыми футболистами «сливочных».