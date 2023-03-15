ЭСК РФС вынесла решения по матчу РПЛ между «Спартаком» и «Факелом»

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решения относительно матча 19-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Факелом».

Напомним, что встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с отмененным голом в ворота московского клуба и моментом с назначением пенальти в ворота команды Гильермо Абаскаля.

В комиссии решили, что судья Владислав Безбородов правильно отменил взятие ворот воронежской команды на 40-й минуте матча. Также по мнению экспертов, рефери правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» на 45+1-й минуте.