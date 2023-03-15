Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отборочного турнира ЧЕ-2024

41-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с командами Бельгии и Азербайджана.

«Мы время от времени контактировали с ним, пока он был травмирован. Он чувствует, что хорошо готов и может внести свой вклад на поле. Его личность и лидерские качества необходимы нам и вне поля. Но главная причина вызова состоит в том, что он может быть полезен в матче, иначе я бы не включил его в состав.

Златан очень заинтересован и хочет внести свой вклад. Я не вижу в нём игрока стартового состава, но, вероятно, всё будет так, как это происходит «Милане», он выйдет на поле, когда необходимо будет его вмешательство», — приводит слова главного тренера сборной Швеции Янне Андерссона SVT.

В последний раз Ибрагимович выходил на поле в составе сборной в марте прошлого года в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Польши (0:2).