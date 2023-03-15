«Краснодар» обыграл на выезде «Ахмат» в матче плей-офф ФОНБЕТ Кубка России

«Ахмат» на своем поле одержал победу над »Краснодаром» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Владимира Ивича.

Отметим, что голом отметился Мозес Кобнан (27-я минута), дубль оформил Никита Кривцов (60-я и 90+3).

Отметим, что на 39-й минуте прямую красную карточку получил хавбек «Ахмата» Артем Тимофеев. Игрок хозяев шипами воткнулся в колено Эдуарда Сперцяна.

Добавим, «Краснодар» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов. «Ахмат» завершил выступление в турнире.

Кубок России

Путь регионов

Второй этап. 1/4 финала

«Ахмат» (Грозный) – «Краснодар» (Краснодар) – 0:3 (0:1)

Голы: Мозес, 27; Кривцов, 60;90+3.