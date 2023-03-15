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Заболотный выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче Кубка России с «Крыльями Советов»

Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.
15 марта 2023 17:22
автор: Александр Поволоцкий

Опубликованы стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что игра между командами пройдет в Самаре и начнется в 17:30 мск.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Набабкин, Зделар, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Медина, Чалов, Заболотный.

Напомним, что 12 марта ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата РПЛ со счетом 4:0.

источник: «Советский спорт»
Заболотный выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче Кубка России с «Крыльями Советов»
Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.
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