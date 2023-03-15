Заболотный выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче Кубка России с «Крыльями Советов»

Опубликованы стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что игра между командами пройдет в Самаре и начнется в 17:30 мск.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Набабкин, Зделар, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Медина, Чалов, Заболотный.

Напомним, что 12 марта ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата РПЛ со счетом 4:0.