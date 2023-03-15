Холанд: Я пришел в «Манчестер Сити» не для победы в АПЛ. Меня позвали, чтоб выиграть Лигу чемпионов

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, для чего английский клуб подписал его летом 2022 года.

«Они взяли меня не для того, чтобы выигрывать АПЛ, они и так знают, как ее выигрывать. Я здесь для того, чтобы помочь клубу развиваться быстрее и впервые выиграть Лигу чемпионов», – заявил норвежец британским СМИ.

Напомним, 22-летний Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии», а сумма трансфера составила 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов форвард провел 6 матчей и забил 10 голов. Он помог команде выйти в четвертьфинал, а ее соперник станет известен в ходе жеребьевки.