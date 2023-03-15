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Холанд: Я пришел в «Манчестер Сити» не для победы в АПЛ. Меня позвали, чтоб выиграть Лигу чемпионов

Англичане еще ни разу не побеждали в главном турнире Европы.
15 марта 2023 18:19
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, для чего английский клуб подписал его летом 2022 года.

«Они взяли меня не для того, чтобы выигрывать АПЛ, они и так знают, как ее выигрывать. Я здесь для того, чтобы помочь клубу развиваться быстрее и впервые выиграть Лигу чемпионов», – заявил норвежец британским СМИ.

Напомним, 22-летний Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии», а сумма трансфера составила 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов форвард провел 6 матчей и забил 10 голов. Он помог команде выйти в четвертьфинал, а ее соперник станет известен в ходе жеребьевки.

источник: «Советский спорт»
Холанд: Я пришел в «Манчестер Сити» не для победы в АПЛ. Меня позвали, чтоб выиграть Лигу чемпионов
Англичане еще ни разу не побеждали в главном турнире Европы.
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