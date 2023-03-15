Анчелотти о матче с «Ливерпулем»: На психологическом уровне игра для нас будет сложнее, чем для них

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообщался с клубной пресс-службой перед ответным матчем против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На психологическом уровне я думаю, что игра для нас сложнее, чем для «Ливерпуля». Они должны пройти весь путь, чтобы получить максимум с первой минуты, несмотря ни на что. Результат первого матча в этом аспекте вызывает у нас небольшие сомнения. Мы постараемся открыть счёт с первой минуты, но у нас больше сомнений, чем у соперника», – сказал итальянец.

Напомним, первый матч «Реала» и «Ливерпуля», прошедший в Англии, завершился крупной победой испанского гранда (5:2). Ответный поединок состоится 15 марта и пройдет в Мадриде, а стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск.