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Анчелотти о матче с «Ливерпулем»: На психологическом уровне игра для нас будет сложнее, чем для них

Первая встреча завершилась крупной победой «сливочных» (5:2).
15 марта 2023 18:53

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообщался с клубной пресс-службой перед ответным матчем против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На психологическом уровне я думаю, что игра для нас сложнее, чем для «Ливерпуля». Они должны пройти весь путь, чтобы получить максимум с первой минуты, несмотря ни на что. Результат первого матча в этом аспекте вызывает у нас небольшие сомнения. Мы постараемся открыть счёт с первой минуты, но у нас больше сомнений, чем у соперника», – сказал итальянец.

Напомним, первый матч «Реала» и «Ливерпуля», прошедший в Англии, завершился крупной победой испанского гранда (5:2). Ответный поединок состоится 15 марта и пройдет в Мадриде, а стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск.

Анчелотти о матче с «Ливерпулем»: На психологическом уровне игра для нас будет сложнее, чем для них
Первая встреча завершилась крупной победой «сливочных» (5:2).
15.03.2023 18:53
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