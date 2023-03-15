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Рюдигер – об ответном матче с «Ливерпулем»: Мы должны помнить об их победе над «МЮ»

Команда Юргена Клоппа разгромила «красных дьяволов» со счетом 7:0.
15 марта 2023 21:19
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Реала» Антони Рюдигер выразил мнение, что «Ливерпуль» представляет серьезную опасность даже несмотря на крупное поражение в первом матче 1/8 финала ЛЧ (2:5).

В частности, футболист напомнил о матче «красных» против «Манчестер Юнайтед». В той игре команда Юргена Клоппа забила сопернику 7 мячей.

«Очень важно не заснуть в первые 15 минут, как это было в прошлой игре. Мы должны осчастливить наших болельщиков и обрести уверенность с первых минут матча.

У «Ливерпуля» хорошая атака. Они играли против такого великого соперника, как «Манчестер Юнайтед», и забили семь голов, и мы должно помнить об этом», – заявил немец клубной пресс-службе.

Напомним, ответный матч «Реала» и «Ливерпуля» состоится 15 марта и пройдет в Мадриде, а стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск.

источник: «Советский спорт»
Рюдигер – об ответном матче с «Ливерпулем»: Мы должны помнить об их победе над «МЮ»
Команда Юргена Клоппа разгромила «красных дьяволов» со счетом 7:0.
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