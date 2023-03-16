«Наполи» вновь обыграл «Айнтрахт» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футболисты «Наполи» на своем поле одержали победу над «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что в составе неаполитанской команды голы забили нападающий Виктор Осимхен, отличившийся дублем, и полузащитник Петр Зелиньски.
Таким образом, подопечные Лучано Спаллетти вышли в четвертьфинал турнира. Первая игра между коллективами также завершилась победой «партенопейцев» – 2:0.
Жеребьевка следующей стадии Лиги чемпионов состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
«Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – 3:0 (1:0)
Голы: Осимхен, 45+2, 53. Зелиньски, 64 (с пенальти)
Первый матч: 2:0
источник: «Советский спорт»