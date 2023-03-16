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«Наполи» вновь обыграл «Айнтрахт» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В прошедшей встрече два гола забил Виктор Осимхен.
16 марта 2023 00:51
автор: Сергей Иванов

Футболисты «Наполи» на своем поле одержали победу над «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что в составе неаполитанской команды голы забили нападающий Виктор Осимхен, отличившийся дублем, и полузащитник Петр Зелиньски.

Таким образом, подопечные Лучано Спаллетти вышли в четвертьфинал турнира. Первая игра между коллективами также завершилась победой «партенопейцев» – 2:0.

Жеребьевка следующей стадии Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – 3:0 (1:0)

Голы: Осимхен, 45+2, 53. Зелиньски, 64 (с пенальти)

Первый матч: 2:0

источник: «Советский спорт»
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