«Наполи» вновь обыграл «Айнтрахт» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футболисты «Наполи» на своем поле одержали победу над «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что в составе неаполитанской команды голы забили нападающий Виктор Осимхен, отличившийся дублем, и полузащитник Петр Зелиньски.

Таким образом, подопечные Лучано Спаллетти вышли в четвертьфинал турнира. Первая игра между коллективами также завершилась победой «партенопейцев» – 2:0.

Жеребьевка следующей стадии Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – 3:0 (1:0)

Голы: Осимхен, 45+2, 53. Зелиньски, 64 (с пенальти)

Первый матч: 2:0