Гол Бензема принес «Реалу» минимальную победу над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» завершился минимальной победой мадридской команды со счетом 1:0.
Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 79-й минуте – его автором стал нападающий хозяев Карим Бензема, отличившийся с передачи Винисиуса Жуниора.
По итогам двух матчей «Реал» вышел в четвертьфинал турнира. Первая игра завершилась крупной победой «сливочных» – 5:2.
Жеребьевка следующей стадии Лиги чемпионов состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:0 (0:0)
Гол: Бензема, 79.
Первый матч: 5:2
источник: «Советский спорт»