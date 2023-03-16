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Гол Бензема принес «Реалу» минимальную победу над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ

Испанская команда вышла в следующую стадию турнира.
16 марта 2023 00:54
автор: Сергей Иванов

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» завершился минимальной победой мадридской команды со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 79-й минуте – его автором стал нападающий хозяев Карим Бензема, отличившийся с передачи Винисиуса Жуниора.

По итогам двух матчей «Реал» вышел в четвертьфинал турнира. Первая игра завершилась крупной победой «сливочных» – 5:2.

Жеребьевка следующей стадии Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:0 (0:0)

Гол: Бензема, 79.

Первый матч: 5:2

источник: «Советский спорт»
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