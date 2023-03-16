«Непозволительно»: Пономарев раскритиковал игру ЦСКА в кубковом поединке с «Крыльями Советов»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировало результат первого полуфинального матча FONBET Кубка России, в котором армейцы на выезде сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов».

«Пропускать два мяча от такой команды - это слишком шикарно для топ-клуба, даже непозволительно. Уже надоело разбирать судейство, арбитры не научились работать с системой ВАР - разбирают эпизоды часто долго и ошибочно. Впрочем, судьи всегда ошибались и будут ошибаться. Всякое бывает, но так долго пыхтеть над ВАР - это отрицательно сказывается на динамике игры, такие действия ее просто тормозят», - приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Встреча в Самаре завершилась вничью - 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Владимир Писарский (49-я минута) и Дмитрий Цыпченко (64).

Армейцы ответили точными ударами Хесуса Медины (46) и Федора Чалова (76, с пенальти).

Отметим, что Гленн Бейл забил ударом через себя на 53-й минуте, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Ответный матч в Москве пройдет 5 апреля.