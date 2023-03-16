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Экс-арбитр Обломов считает, что Кукуляк был обязан назначить пенальти в ворота «Зенита»

Питерцы проиграли «Динамо» и выбыли из розыгрыша Кубка России.
16 марта 2023 10:22
автор: Александр Шульгин

Бывший арбитр Илья Обломов заявил, что главный рефери четвертьфинального матча пути регионов FONBET Кубка России по футболу «Зенит» - «Динамо» Евгений Кукуляк был обязан назначить пенальти в ворота питерцев в спорном эпизоде, когда Клаудинью ударил по ноге Константина Тюкавина.

«Это 100% пенальти. Судя по тому, что Безбородова в Сочи поддержали в моменте с неназначением пенальти в ворота ЦСКА (эпизод с Сарвели), судьям были дали новые рекомендации по подобным эпизодам. Скорее всего, Кукуляк следовал инструкциям департамента судейства по таким моментам. Но для меня это был фол и остается фолом», - приводит слова Обломова «РБ-Спорт».

Напомним, основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались бело-голубые – 5:4.

Так, гол «Динамо» был забит уже на 10-й секунде: форвард бело-голубых Муми Нгамале мощно пробил по воротам соперника – мяч попал в правую штангу, после чего отскочил в спину голкипера «Зенита» Александра Васютина и влетел в ворота.

Сине-бело-голубые отыгрались на 36-й минуте: точным ударом отличился полузащитник Зелимхан Бакаев. Больше команды забить не смогли.

В середине второго тайма нападающий «Зенита» Клаудиньо наступил на ногу форварду «Динамо» Константину Тюкавину, однако, главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти даже после просмотра VAR. Многие эксперты считают, что рефери допустил грубую ошибку.

Серия пенальти осталась за московским клубом (5:4). К слову, вратарь Игорь Лещук отразил два удара и помог своей команде пройти дальше.

источник: «РБ-Спорт»
Экс-арбитр Обломов считает, что Кукуляк был обязан назначить пенальти в ворота «Зенита»
Питерцы проиграли «Динамо» и выбыли из розыгрыша Кубка России.
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